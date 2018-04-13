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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 14:38180

Житель Путивля обокрал магазин, чтобы угостить приятелей коньяком

С полок магазина он украл 10 бутылок коньяка и сигареты и устроил застолье.

В Путивльское отделение полиции обратился владелец одного из магазинов города. Он рассказал, что неизвестный злоумышленник с полок его магазина украл 10 бутылок коньяка и табак.

Проверку провели местные оперативники, которые вскоре вычислили и самого подозреваемого. «Злоумышленнику 19 лет, - комментирует Оксана Федченко, начальник Путивльского отделения полиции. - Парень уже имел за плечами судимости. В магазин он попал, повредив двери, откуда украл коньяк и табачные изделия. По его словам, кражу совершил, будучи навеселе, а спиртное украл, чтобы устроить застолье с товарищами».

Часть похищенного полицейским удалось вернуть владельцу, а в отношении парня открыли уголовное производство по ч.3 ст.185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которая предусматривает до шести лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Кража Путивль
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