На Сумщине пиротехники уничтожили 12 боеприпасов времен войны 28 апреля группой пиротехнических работ Межрегионального центра быстрого реагирования Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Краснопольском районе были проведены работы по обезвреживанию 12 минометных мин времен Второй мировой войны.

Вблизи с. Великий Бобрик работник местного лесничества во время обследования территории в лесу наткнулся на предметы, похожие на боеприпасы. Опасная находка находилась в 3 км от жилых домов населенного пункта. Об этом мужчина сообщил в полицию.

На место вызова из Ромен прибыли пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям, которые идентифицировали находку как 12 минометных мин. Специалисты изъяли взрывоопасные предметы, вывезли в специально отведенное место и уничтожили путем подрыва.

Спасатели отмечают: любые боеприпасы времен прошлых войн, независимо от их размеров, представляют значительную угрозу для населения. Поэтому, запомните и научите детей: при обнаружении предметов, похожих на снаряды, мины и другие взрывоопасные предметы, категорически запрещается их трогать, а тем более переносить. Необходимо прекратить любые работы в районе находки, не пользоваться вблизи средствами связи, - это может спровоцировать взрыв. Надо сообщить окружающим о возможной опасности и срочно проинформировать местные органы власти, правоохранителей или непосредственно Службу спасения по телефону «101».

Помните! Обезвреживание данных предметов могут осуществлять только соответствующие специалисты - пиротехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.