Для обустройства границы Сумской пограничный отряд получил современный трактор Для обеспечения работ по инженерному обустройству участка российско-украинской границы в пределах Сумской области Сумской пограничный отряд получил современный колесный трактор немецкого производства.

Он оснащен универсальной многофункциональной фрезой производства Италии. Следует отметить, что одна единица такой техники за час работы способна обработать до 1 км пограничной просеки.

Полученную технику планируется использовать для обустройства и содержания пограничных просек, контрольно-следовых полос, пограничных дорог. С помощью нее можно будет легко осуществлять фрезерование пней, корней, камней как на поверхности, так и в слое почвы. Кроме того, техника даст возможность перейти к механизированному выполнению инженерных работ, что, в свою очередь, в десятки раз повысит эффективность и скорость проведения инженерных работ на границе.

Сейчас спланировано обучение персонала отряда по эксплуатации и обслуживанию колесного трактора и фрезы. Оно будет проведено специалистами поставщика непосредственно на участке государственной границы.