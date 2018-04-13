Для обустройства границы Сумской пограничный отряд получил современный трактор

Он оснащен универсальной многофункциональной фрезой производства Италии. Следует отметить, что одна единица такой техники за час работы способна обработать до 1 км пограничной просеки.
Полученную технику планируется использовать для обустройства и содержания пограничных просек, контрольно-следовых полос, пограничных дорог. С помощью нее можно будет легко осуществлять фрезерование пней, корней, камней как на поверхности, так и в слое почвы. Кроме того, техника даст возможность перейти к механизированному выполнению инженерных работ, что, в свою очередь, в десятки раз повысит эффективность и скорость проведения инженерных работ на границе.
Сейчас спланировано обучение персонала отряда по эксплуатации и обслуживанию колесного трактора и фрезы. Оно будет проведено специалистами поставщика непосредственно на участке государственной границы.
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