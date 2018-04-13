Пограничники обнаружили автомобиль, который находится в международном розыске

В международный пункт пропуска для автомобильного сообщения «Юнаковка» на выезд в Россию прибыл легковой автомобиль марки «DEAWOO GENTRA». Во время осуществления пограничного контроля на транспортное средство, которым управлял наш соотечественник, сработала база данных Интерпола.
В ходе проверочных мероприятий пограничники выяснили, что указанный автомобиль числится в базе данных Интерпола как такой, который находится в международном розыске. Также установлено, что транспортное средство было похищено в декабре прошлого года и разыскивается правоохранительными органами нашего государства.
Сейчас по данному факту проинформированы подразделение международного полицейского сотрудничества Национальной полиции Украины в г. Киев. Транспортное средство 2014 года выпуска установленным порядком передали работникам Национальной полиции для проведения дальнейшей проверки.
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