Сумские хоккеисты стали третьими в Виннице

В турнире приняли участие 7 команд. Сыграв лишь одну, заключительную встречу с сумчанами вничью, а все остальные выиграв, чемпионом в этом возрасте стала команда ОСДЮСШОР «Олимпия» (Винница), . Второе место заняла команда «Старт» (Бердичевский район), которая только за счет личной встречи, выигранной 2:1 опередила СДЮШОР «Динамо» из Сум. Четвертыми стали ребята из шосткинской КДЮСШ «Барса».
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