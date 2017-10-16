Сумские хоккеисты стали третьими в Виннице 27-29 апреля в Виннице состоялся чемпионат Украины по хоккею на траве среди юношей 2002-2003 годов рождения.

В турнире приняли участие 7 команд. Сыграв лишь одну, заключительную встречу с сумчанами вничью, а все остальные выиграв, чемпионом в этом возрасте стала команда ОСДЮСШОР «Олимпия» (Винница), . Второе место заняла команда «Старт» (Бердичевский район), которая только за счет личной встречи, выигранной 2:1 опередила СДЮШОР «Динамо» из Сум. Четвертыми стали ребята из шосткинской КДЮСШ «Барса».