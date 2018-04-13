В поезде «Москва - Кишинев» пограничники обнаружили комплектующие к газовым котлам Сегодня в пункте контроля «Хутор-Михайловский» во время проверки поезда сообщением «Москва-Кишинев» пограничники Сумского отряда совместно с работниками таможни обнаружили комплектующие к газовым котлам.

Во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полкой для багажа обнаружил сумку с реле к газовым котлам. Общее количество комплектующих составила около 160 шт. Владелец не задекларированного товара оказался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины. Сейчас обнаруженные реле изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.