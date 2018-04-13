В поезде «Москва - Кишинев» пограничники обнаружили комплектующие к газовым котлам

Во время осмотра одного из вагонов поезда пограничный наряд под полкой для багажа обнаружил сумку с реле к газовым котлам. Общее количество комплектующих составила около 160 шт.
Владелец не задекларированного товара оказался пассажир этого поезда, 52-летний гражданин Украины.
Сейчас обнаруженные реле изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.
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