Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:46131

Сумчанки стали звездами чирлидинга

29 апреля прошёл открытый турнир в г.Боярка Киевской обл. «Звезды черлидинга».

В соревнованиях принимали участие и воспитанники Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью (тренер Наля Безрядина). Результаты соревнований в возрастной категории «дети 5-8 лет»: хип-хоп дуэт – 1-е место, хип-хоп квартет – 1-е место, хип-хоп команда – 1-е место. Джаз-квартет – 2-е место, фристайл команда и фристайл дуэт – 2-е место.

 
Спорт Чирлидинг
view counter

По тематике

Сумские чирлидерши выиграли чемпионат Украины
16.04.2018 16:48

Сумские чирлидерши выиграли чемпионат Украины

14-15 апреля во Львове проходил чемпионат Украины среди школьников и студентов по чирлидингу....

Сумские чирлидерши покорили Полтаву
27.03.2018 10:45

Сумские чирлидерши покорили Полтаву

24 марта прошёл открытый чемпионат г. Полтава по чирлидингу....

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по чирлидингу
07.03.2018 08:44

Сумчанки отличились на чемпионате Украины по чирлидингу

3-4 марта в Харькове прошёл чемпионат Украины по чирлидингу....

Сумчан приглашают на чемпионат области по чирлидингу
15.02.2018 10:36

Сумчан приглашают на чемпионат области по чирлидингу

В воскресенье, 18 февраля, в Сумах пройдет открытый чемпионат области по чирлидингу....

В Сумах пройдет чемпионат области по чирлидингу
19.05.2017 10:40

В Сумах пройдет чемпионат области по чирлидингу

В воскресенье, 21 мая, в Сумах пройдут соревнования Открытого чемпионата Сумской области по черлидингу....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.