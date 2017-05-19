Сумчанки стали звездами чирлидинга 29 апреля прошёл открытый турнир в г.Боярка Киевской обл. «Звезды черлидинга».

В соревнованиях принимали участие и воспитанники Сумского областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодёжью (тренер Наля Безрядина). Результаты соревнований в возрастной категории «дети 5-8 лет»: хип-хоп дуэт – 1-е место, хип-хоп квартет – 1-е место, хип-хоп команда – 1-е место. Джаз-квартет – 2-е место, фристайл команда и фристайл дуэт – 2-е место.