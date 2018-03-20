На Сумщине разрушили памятник советскому генералу В селе Каменка Тростянецкого района был разрушен памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке организации «Світанок».

Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей. О том, кто именно разрушил памятник, прямо не говорится.

«Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумщина), что на границе с Харьковщиной, убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут», – пишут авторы поста с фотографиями отсутствующего памятника.