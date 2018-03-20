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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 15:52226

На Сумщине разрушили памятник советскому генералу

В селе Каменка Тростянецкого района был разрушен памятник советскому генералу Николаю Ватутину.

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке организации «Світанок».

Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей. О том, кто именно разрушил памятник, прямо не говорится.

«Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумщина), что на границе с Харьковщиной, убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут», – пишут авторы поста с фотографиями отсутствующего памятника.

Право Вандализм Снос памятников Тростянецкий район
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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