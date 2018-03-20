На Сумщине разрушили памятник советскому генералу

Об этом сообщается на странице в Фейсбуке организации «Світанок».
Село Каменка, где находился памятник Ватутину, располагается на границе Харьковской и Сумской областей. О том, кто именно разрушил памятник, прямо не говорится.
«Ватутин напился и убежал. В селе Каменка (Тростянецкий район, Сумщина), что на границе с Харьковщиной, убежал истукан Ватутина. Ждем, когда и другие убегут», – пишут авторы поста с фотографиями отсутствующего памятника.
Сегодня, 16 апреля, во время аппаратного совещания в мэрии представители компаний-перевозчиков мусора пожаловались на вандализм и воровство со стороны сумчан....
Злоумышленник повредил на одном из городских кладбищ Конотопа 14 надгробных памятников....
СБУ разоблачила организованную группировку на инспирировании искусственных межнациональных конфликтов....
21 марта в 14:30 в Службу спасения «101» поступила информация, что рядом с с. Алексино Тростянецкого района в снежный сугроб...
Примерно в такую сумму на «черном рынке» стоит полкило каннабиса, который хранил на чердаке заброшенного здания ранее судимый 37-летний наркозависимый...