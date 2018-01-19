На Сумщине освятили новый храм

29 апреля архиепископ Сумский и Ахтырский Евлогий совершил освящение Димитровского храма с. Тарасовка Великописаривского района. После освящения Сумской Архипастырь возглавил в новом храме первую Божественную литургию.
Под процессуальным руководством Великописаревского отдела Ахтырской местной прокуратуры в рамках уголовного производства, расследуемого СО Великописаривского ОП Ахтырского ОП ГУ НП...
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На Сумщине пограничники задержали россиянку, которая незаконно пересекли государственную границу....
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