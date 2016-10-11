Сумской школьник взял две бронзы на чемпионате Украины по кикбоксингу

Представитель Сумской МДЮСШ «Колос» Тимофей Лютиков 2006 г.р. в весовой категории до 37 кг в двух разделах «кик-лайт» и «лайт-контакт» занял почетное третье место.
Подготовил спортсмена тренер Кривопишин Виталий Анатольевич.
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