Роменский боец отличился на чемпионате Украины

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов. От Сумской области принимал участие всего один каратист. Воспитанник ГО «ДМСК киокушинкай карате» (Ромны) Денис Ткаченко занял второе место в категории 14-15 лет до 60 кг. Подготовил спортсмена тренер Александр Прядка.
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