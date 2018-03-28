Роменский боец отличился на чемпионате Украины 28 апреля в Киеве проходил Открытый чемпионат Украины по кьокусинкай карате (IFK).

В соревнованиях приняли участие 170 спортсменов. От Сумской области принимал участие всего один каратист. Воспитанник ГО «ДМСК киокушинкай карате» (Ромны) Денис Ткаченко занял второе место в категории 14-15 лет до 60 кг. Подготовил спортсмена тренер Александр Прядка.