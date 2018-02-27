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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:49167

«Агробизнес» отрывается от «Виктории»

В чемпионате Украины по футболу среди любителей сыграли 10-й тур.

Николаевская «Виктория» дома избежала поражения лишь в компенсированное арбитром время.

Виктория – Чайка 1:1

Голы: Яценко (90 + 2) - Баранович (29)

Роменский «Агробизнес ТСК» уверенно обыграл черниговцев.

Агробизнес TSK - ФК Чернигов 5:2

Голы: Лещенко (6), Рудик (13), Ичанский (64), Савченко (70), Кулиш (89) - Мироненко (25), Мельник (32)

После 10 туров в лидерах роменчане с 26 очками, на 5 меньше у «Виктории» (плюс одна игра в запасе)...

Спорт Агробизнес TSK Аматорский футбол Виктория Николаевка
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24.04.2018 16:46

«Агробизнес» оторвался от «Виктории»

21 апреля сыграны матчи 9-го тура аматорского чемпионата Украины по футболу....

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины
19.04.2018 12:39

«Виктория» вышла в полуфинал Любительского кубка Украины

18 апреля в Сумах на поле ФЦ «Барса» «Виктория» из Николаевки в ответном матче ¼ финала принимала запорожский «Металлург»....

17.04.2018 11:16

«Агробизнес» обогнал «Викторию» в аматорском чемпионате Украины

На выходных возобновились игры чемпионата Украины по футболу серди аматоров....

«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»
12.04.2018 15:30

«Виктория» в меньшинстве уступила «Металлургу»

11 апреля в 1/4 Любительского кубка Украины по футболу «Виктория» из Николаевки потерпела поражение на выезде....

27.02.2018 15:30

«Нефтяник» сыграл вничью с аматорами

26 февраля ахтырский «Нефтяник-Укрнафта» провел контрольный матч против вице-чемпиона Сумской области «Виктории» из Николаевки....

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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