«Агробизнес» отрывается от «Виктории»

Николаевская «Виктория» дома избежала поражения лишь в компенсированное арбитром время.
Виктория – Чайка 1:1
Голы: Яценко (90 + 2) - Баранович (29)
Роменский «Агробизнес ТСК» уверенно обыграл черниговцев.
Агробизнес TSK - ФК Чернигов 5:2
Голы: Лещенко (6), Рудик (13), Ичанский (64), Савченко (70), Кулиш (89) - Мироненко (25), Мельник (32)
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