«Агробизнес» отрывается от «Виктории» В чемпионате Украины по футболу среди любителей сыграли 10-й тур.

Николаевская «Виктория» дома избежала поражения лишь в компенсированное арбитром время.

Виктория – Чайка 1:1

Голы: Яценко (90 + 2) - Баранович (29)

Роменский «Агробизнес ТСК» уверенно обыграл черниговцев.

Агробизнес TSK - ФК Чернигов 5:2

Голы: Лещенко (6), Рудик (13), Ичанский (64), Савченко (70), Кулиш (89) - Мироненко (25), Мельник (32)

После 10 туров в лидерах роменчане с 26 очками, на 5 меньше у «Виктории» (плюс одна игра в запасе)...