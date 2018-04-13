«Нефтяник» опустился на дно первой лиги 28 апреля в 30 туре первенства Украины по футболу среди команд первой лиги краматорчане принимали ахтырчан.

Конечно, гостям в этом матче было вдвойне тяжелей. Ситуация усугублялась тем, двойная тяжесть больше носила психологический характер. С одной стороны на подопечных Владимира Кныша довлеет турнирное положение (в данный момент ахтырчане в турнирной таблице занимают предпоследнее, “второлиговое”, место), а с другой — краматорчанам кровь из носу нужно было реабилитироваться за проигрыш в прошлом туре. Причем речь велась лишь о выигрыше, поскольку “доброжелатели” “Авангарда” после поражения в Черкассах начали обвинять эту команду в “сдаче” игры.

Понятно, что подобные “обвинения” всегда бьют по самолюбию футболиста, а в случае с “Авангардом” так тем более, поскольку перед игрой с “Черкасским Днепром” краматорчане обыграли лидера чемпионата.

В общем, психологическая ситуация в которую попали краматорчане была не из простых. Именно поэтому нужно снять шляпу перед главным тренером “Авангарда” Александром Косевичем, который смог, используя различные методы (в том числе и при помощи ротации состава) “возвратить” своих подопечных “в игру”.

Причем “Авангард” “возвратился” так, что, по-большому счету, соперников не было видно. “Нефтяник-Укрнефть” запомнился лишь стыком 33 и 34 минуты, когда Василий Цюцюра и Денис Антюх поочередно пытались поразить ворота Солдатенко. Однако Вадим оба раза был на высоте, нейтрализовав сначала выход один на один, а затем “выудив” мяч из дальней “шестерки”.

В свою очередь, краматорчане еще в первом тайме создали уйму голевых моментов, два из которых завершились взятием ворот. Первый гол был рожден “Авангардом” на 16 минуте и стал плодом усилий сразу троих футболистов. Егор Демченко находясь в центре поля отдал острый пас на ход Александру Иващенко, который при помощи рывка выбежал на оперативное пространство и мог, в принципе сам бить по воротам. Однако нападающий не пожадничал а покатил мяч на дальнюю штангу, где его при помощи подката в сетку отправил Владислав Шарай. Второй же раз Андрей Клищук вынужден был вынимать мяч из сетки собственных ворот на 27 минуте после удара Егора Демченко. Причем это был удар непосредственно с пенальти: гости неуверенно сыграли при выходе из защиты, Влад Шарай оказался первым на опережении и сделал рывок, после чего на подступах штрафной отыгрался с Демченко и мог бы получить этот пас, но был откровенно завален футболистом “Нефтяника”.

Любопытно, что очень интересными оказались концовки обоих таймов. Так, на 44 минуте “Авангард” имел два убойных момента, чтобы сделать счет еще более крупным, однако сначала Демченко после сброса Иващенко пробил чуть мимо, а затем Влад Шарай не реализовал выход один в один.

Что касается тайма второго, то тут гости таки забили гол престижа: на 86 минуте Антон Яременко сыграв на опережении ударом головой с близкого расстояния отправил мяч в ближний угол. На 90 же минуте Виталий Собко не реализовал чистый выход один в один: мяч после его удара пролетел чуть мимо дальней “шестерки”.

После 30 туров у ахтырчан всего 24 очка и последнее, 18-ое место в турнирной таблице.