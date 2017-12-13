Еще один глуховчанин стал призером чемпионата мира по жиму В ЮАР завершился чемпионат мира по жиму штанги лежа.

28 апреля воспитанник глуховского клуьа «Гармония» Андрей Крымов стал серебряным призером в весовой категории до 93 кг среди мужчин с результатом 317,5 кг! Результат Андрея теперь является новым рекордом Украины! Напомним: в пятницу чемпионом мира среди юниоров стал Артур Залетов.