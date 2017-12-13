Еще один глуховчанин стал призером чемпионата мира по жиму

28 апреля воспитанник глуховского клуьа «Гармония» Андрей Крымов стал серебряным призером в весовой категории до 93 кг среди мужчин с результатом 317,5 кг! Результат Андрея теперь является новым рекордом Украины!
Напомним: в пятницу чемпионом мира среди юниоров стал Артур Залетов.
Воспитанник глуховского клуба «Гармония» Артур Залетов стал чемпионом мира среди юниоров, который проходит в ЮАР....
14 апреля в Сумах прошел чемпионат города по классическому и экипировочному жиму штанги лежа среди мужчин и женщин, юниоров и...
Чемпионат г. Сумы из классическому и экипировочному жиму лежа среди всех возрастных групп состоится 14 апреля....
Об этом сообщил тренер ФСК «Гармония» (Глухов) Феликс Колтаков....
9 декабря в Краснополье прошел открытый чемпионат области по жиму лежа....