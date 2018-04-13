Сумские метатели отличились на Подолье Всеукраинские соревнования по метаниям в честь олимпийских чемпионов Ф. Мельника и А. Бондарчука состоялись 26-27 апреля в г. Каменец-Подольский.

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов. Призовой дубль по метанию диска (2 кг) оформили два сумских спортсмена Иван Поваляшко и Дмитрий Алексенко, заняв 2-ое и 3-е места соответственно результатам 55,62 м и 50,28 м.

Самым же удачным стало выступление Игоря Мусиенко, который во второй день соревнований с новым рекордом области победил в толкании ядра среди мужчин - 20,14 м, впервые в своей карьере выполнив норматив МСУМК. Этот результат на 34 см лучший норматива для участия в чемпионате Европы (19,80).