Сумские метатели отличились на Подолье

В соревнованиях приняли участие около 250 спортсменов. Призовой дубль по метанию диска (2 кг) оформили два сумских спортсмена Иван Поваляшко и Дмитрий Алексенко, заняв 2-ое и 3-е места соответственно результатам 55,62 м и 50,28 м.
Самым же удачным стало выступление Игоря Мусиенко, который во второй день соревнований с новым рекордом области победил в толкании ядра среди мужчин - 20,14 м, впервые в своей карьере выполнив норматив МСУМК. Этот результат на 34 см лучший норматива для участия в чемпионате Европы (19,80).
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