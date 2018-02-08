В Сумах свалили знак влюбленным

Фото выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр Такул.
Напомним: знак, названный Фонарем любви, был установлен в 2013 году ко Дню города.
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Злоумышленник повредил на одном из городских кладбищ Конотопа 14 надгробных памятников....
СБУ разоблачила организованную группировку на инспирировании искусственных межнациональных конфликтов....
Сегодня, 8 февраля, на здании мэрии Конотопа неизвестные написали «Мер – вор, брехун, ублюдок»....