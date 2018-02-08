В Сумах свалили знак влюбленным «Фонарь любви» на Воскресенской в ночь с 30 апреля на 1 мая опрокинули неизвестные.

Фото выложил на своей странице в Фейсбуке сумчанин Александр Такул. Напомним: знак, названный Фонарем любви, был установлен в 2013 году ко Дню города.