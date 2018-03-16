Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:03341

Взрывчатку в «Мануфактуре» не нашли

Информация о заминировании торгового центра не подтвердилась.

Напомним, что сегодня, в 9:48, на линию «102» позвонил мужчина и сообщил о том, что в одном из торгово-развлекательных центров по улице Харьковской заложено взрывное устройство.

Для проверки этой информации выезжали и работали следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, кинологическая и взрыво-техническая службы, наряды пожарно-спасательной части. Информация о заминировании своего подтверждения не нашла.

Желающим развлечься таким способом напоминают об уголовной ответственности. В соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, или совершенные повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.

Право Мануфактура Минирование
view counter

По тематике

В Сумах заминировали «Мануфактуру»
Сегодня 12:54

В Сумах заминировали «Мануфактуру»

Полиция проверяет информацию о якобы заминировании торгового центра...

13.04.2018 14:53

Конотопского «минера» ж/д вокзала приговорили к 3 годам условно

Конотопский горрайонный суд Сумской области признал виновным мужчину по ч. 1 ст. 259 УК Украины – заведомо ложное сообщение о...

10.04.2018 17:14

В Глухове «заминировали» школу

22-летний глуховчанин сообщил школьном вахтеру о том, что заложил в помещении взрывчатку....

В Сумах спасатели проинспектировали соблюдение требований пожарной безопасности в «Мануфактуре»
31.03.2018 14:04

В Сумах спасатели проинспектировали соблюдение требований пожарной безопасности в «Мануфактуре»

Сегодня, 31 марта, в г. Сумы спасатели проинспектировали самый большой торгово-развлекательный центр области «Мануфактура»....

16.03.2018 13:54

Ахтырчанка может сесть за фейковое минирование автовокзала

Ахтырской местной прокуратурой согласовано сообщение о подозрении в отношении 24-летней ахтырчанки, которая 9 марта 2018 года позвонила на специальную телефонную...

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.