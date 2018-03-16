Взрывчатку в «Мануфактуре» не нашли

Напомним, что сегодня, в 9:48, на линию «102» позвонил мужчина и сообщил о том, что в одном из торгово-развлекательных центров по улице Харьковской заложено взрывное устройство.
Для проверки этой информации выезжали и работали следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, кинологическая и взрыво-техническая службы, наряды пожарно-спасательной части. Информация о заминировании своего подтверждения не нашла.
Желающим развлечься таким способом напоминают об уголовной ответственности. В соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.
Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, или совершенные повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.
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