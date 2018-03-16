Взрывчатку в «Мануфактуре» не нашли Информация о заминировании торгового центра не подтвердилась.

Напомним, что сегодня, в 9:48, на линию «102» позвонил мужчина и сообщил о том, что в одном из торгово-развлекательных центров по улице Харьковской заложено взрывное устройство.

Для проверки этой информации выезжали и работали следственно-оперативная группа Сумского отдела полиции, кинологическая и взрыво-техническая службы, наряды пожарно-спасательной части. Информация о заминировании своего подтверждения не нашла.

Желающим развлечься таким способом напоминают об уголовной ответственности. В соответствии со статьей 259 Уголовного кодекса Украины, заведомо ложное сообщение о подготовке взрыва, поджога или иных действий, угрожающих гибелью людей или другими тяжкими последствиями, - наказывается лишением свободы на срок от 2 до 6 лет.

Те же деяния, повлекшие тяжкие последствия, или совершенные повторно, - наказывается лишением свободы на срок от 4 до 8 лет.