Полиция ищет пропавшего сумчанина (фото) Сумским ОП ГУНП в Сумской области разыскивается без вести пропавший гражданин Ионин Сергей Васильевич, 1970 г.р., житель города Сумы.

Разыскиваемый ушел с места жительства 29 апреля текущего года и до настоящего времени не вернулся. Мужчина находится на врачебном учете с расстройствами психики.

Приметы пропавшего Ионина Сергея: на вид 60 лет, рост около 160см, худощавого телосложения.

Особые приметы: на правой щеке имеет большую родинку, левое ухо большое и оттопыренное, на лбу имеет шрам.

Был одет в свитер коричневого цвета, футболку синего цвета, спортивные штаны черного цвета и обут в кроссовки черного цвета.

Полиция призывает всех граждан, кому любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-04; (0542) 66-72-05; 095-189-06-52; 050-30-72-005; 050-40-73-102 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.