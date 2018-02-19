Полиция ищет пропавшего сумчанина (фото)

Разыскиваемый ушел с места жительства 29 апреля текущего года и до настоящего времени не вернулся. Мужчина находится на врачебном учете с расстройствами психики.
Приметы пропавшего Ионина Сергея: на вид 60 лет, рост около 160см, худощавого телосложения.
Особые приметы: на правой щеке имеет большую родинку, левое ухо большое и оттопыренное, на лбу имеет шрам.
Был одет в свитер коричневого цвета, футболку синего цвета, спортивные штаны черного цвета и обут в кроссовки черного цвета.
Полиция призывает всех граждан, кому любая информация о местонахождении пропавшего мужчины, сообщить об этом в Сумской отдела полиции по телефонам: (0542) 66-72-04; (0542) 66-72-05; 095-189-06-52; 050-30-72-005; 050-40-73-102 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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