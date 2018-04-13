Сумами ездил водитель маршрутки под кайфом Патрульные обнаружили водителя маршрутного транспортного средства в состоянии наркотического опьянения, сообщает пресс-служба управления патрульной полиции в Сумской области.

23 апреля, около 10 часов, на улице Ильинской, за нарушение ПДД, экипаж патрульных остановил автобус БАЗ, который оказывал услуги по перевозке пассажиров в Сумском районе. Во время проверки документов и осмотра транспортного средства, полицейские обнаружили техническую неисправность, а именно заблокированные аварийные выходы.

Стражи порядка начали рассмотрение дела, в процессе чего заметили, что 32-летний водитель имеет признаки наркотического опьянения. Полицейские вынесли мужчине постановление по ч.2 ст. 121 (управление транспортным средством, используемым для оказания услуг по перевозке пассажиров, имеет технические неисправности) КоАП.

В дальнейшем водителя доставили в медицинское учреждение для проведения освидетельствования на состояние опьянения. Несколько дней назад, инспекторы получили заключение врача о том, что водитель автобуса на момент остановки патрульными вел его под действием наркотического вещества - амфетамина. В этот же день стражи порядка составили на него административный протокол по ст. 130 (управление в состоянии наркотического опьянения) КоАП, а также изъяли водительское удостоверение.

Напоминаем, что с 20 апреля на территории Украины продолжаются профилактические мероприятия под названием «Перевозчик».