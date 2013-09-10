В Сумах именинник не сумел во время остановиться …И повредил дорожный знак «СТОП»

В ночь с 26 на 27 апреля патрульные получили сообщение о повреждении дорожного знака на улице Набережная реки Стрелки. Заявитель сообщил, что видел группу молодежи, которая шла в направлении площади Независимости. Один юноша из компании залез и начал качаться на дорожном знаке 33.5.62 «Стоп» ПДД, чем повредил его.

При обследовании прилегающей территории патрульные обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию. 18-летний гражданин рассказал, что вместе с друзьями праздновал свой день рождения, поэтому на память решил сделать необычное фото забравшись на информационно-указательный знак.

Инспекторы составили на именинника административный протокол по ст. 139 (повреждение технических средств регулирования дорожного движения) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.