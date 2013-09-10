Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:10174

В Сумах именинник не сумел во время остановиться

…И повредил дорожный знак «СТОП»

В ночь с 26 на 27 апреля патрульные получили сообщение о повреждении дорожного знака на улице Набережная реки Стрелки. Заявитель сообщил, что видел группу молодежи, которая шла в направлении площади Независимости. Один юноша из компании залез и начал качаться на дорожном знаке 33.5.62 «Стоп» ПДД, чем повредил его.

При обследовании прилегающей территории патрульные обнаружили мужчину, который отвечал ориентированию. 18-летний гражданин рассказал, что вместе с друзьями праздновал свой день рождения, поэтому на память решил сделать необычное фото забравшись на информационно-указательный знак.

Инспекторы составили на именинника административный протокол по ст. 139 (повреждение технических средств регулирования дорожного движения) КоАП. Санкция данной статьи предусматривает штраф в размере 340 гривен или общественные работы на срок от тридцати до сорока часов.

Право Дорожные знаки
view counter

По тематике

28.10.2015 12:00

В Сумах мэр сразу же забыл о предвыборных обещаниях?

Мэр Сум Александр Лысенко не спешит выполнять предвыборные обещания, данные буквально накануне....

14.09.2015 14:35

В Сумах обновят знаки «Осторожно, дети» возле школ

После того, как подъездные пути к школам и детсадам отремонтировали, возник вопрос неконтролируемого движения на высокой скорости автомобилей по этим...

28.11.2014 08:14

В Сумах установят 18 дорожных знаков ради тупика на Пришибе

Сегодня, 27 ноября, исполнительный комитет Сумского горсовета ограничил движение транспорта в районе Пришибской площади....

25.11.2014 12:59

Тупик на Пришибе: установку знаков рассмотрят в четверг

Исполком Сумского горсовета до сих пор не принял решение об установке знаков «Пешеходная зона» и «Тупик» на ул. Артема и...

В Сумах на дорогах появились нарисованные знаки (фото)
10.09.2013 12:01

В Сумах на дорогах появились нарисованные знаки (фото)

В нескольких местах рядом с нерегулируемыми пешеходными переходами появились знаки, нарисованные прямо на дороге.... 3

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.