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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:10166

Сумские копы поймали наркодилера

Патрульные задержали мужчину, который имел при себе порошкообразное вещество неизвестного происхождения.

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских. Патрульные направились в его сторону, и когда это увидел гражданин, то сразу бросился наутек.

Стражи порядка догнали и задержали его. Впоследствии стала известна и причина таких действий 32-летнего сумчанина, ведь во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него 7 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.

Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.

Право Наркотики
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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