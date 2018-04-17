Сумские копы поймали наркодилера

Патрулируя улицу Заливную, инспекторы заметили подозрительного мужчину, который резко изменил направление движения, увидев полицейских. Патрульные направились в его сторону, и когда это увидел гражданин, то сразу бросился наутек.
Стражи порядка догнали и задержали его. Впоследствии стала известна и причина таких действий 32-летнего сумчанина, ведь во время поверхностной проверки патрульные обнаружили у него 7 пакетиков с порошкообразным веществом, похожим на амфетамин.
Для выяснения всех обстоятельств стражи порядка вызвали на место происшествия следственно-оперативную группу Сумского отделения полиции.
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