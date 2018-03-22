Тонна добрих речей розширює географію

«Доброго весняного дня!
Маємо кілька новин.
1. Тонна добрих речей виходить на новий рівень співпраці з районами області: від передачі зібраних речей регіональним спеціалізованим закладам до передачі досвіду та можливостей. Готуємо контейнери для транспортування в райцентри, розширюючи географію діяльності програми (деталі згодом).
2. З мешканцями Сум радо ділимося інформацією про міські установи, з якими співпрацюємо ми та які готові централізовано приймати б/в речі для своїх підопічних за категоріями:
- спеціалізований будинок дитини, вул.Г.Кондратьєва,158, 0542628329, 628347(діти до 4 років);
- центр соціально-психологічної реабілітації дітей області, вул.Ковпака,37 [вхід зі сторони Ковпака, а не з Курської - не плутати з дитячим будинком, що знаходиться за тією ж адресою], 0502100398 (діти від 5 до 18 років);
- центр матері та дитини, вул.Г.Кондратьєва,110, 0542781527, 0953002657 (жінки та немовлята);
- центр реінтеграції бездомних осіб, вул.Робітниче селище,14, 0542245305 (дорослі чоловіки та жінки).
3. Опрацьовуємо варіанти роботи в напрямку надання індивідуальної цільової допомоги окремим громадянам.
P.S. Беручи до уваги досвід 2016-2017 років, а також співвідношення кількості звернень "дайте речей" та "заберіть речі" протягом зимового періоду, все більше переконуюся, що значно корисніше давати людям вудку для риболовлі, ніж вже спійману рибу», - написав він на сторінці акції у Фейсбуці.
Тож відтепер контейнери, які раніше стояли у центрі Сум на вул. Кузнечній та вул. Інтернаціоналістів відправляться в тур областю.
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