Тонна добрих речей розширює географію Координатор акції «Тонна добрих речей» Максим Корнієнко розповів про новації цього сезону.

«Доброго весняного дня!

Маємо кілька новин.

1. Тонна добрих речей виходить на новий рівень співпраці з районами області: від передачі зібраних речей регіональним спеціалізованим закладам до передачі досвіду та можливостей. Готуємо контейнери для транспортування в райцентри, розширюючи географію діяльності програми (деталі згодом).

2. З мешканцями Сум радо ділимося інформацією про міські установи, з якими співпрацюємо ми та які готові централізовано приймати б/в речі для своїх підопічних за категоріями:

- спеціалізований будинок дитини, вул.Г.Кондратьєва,158, 0542628329, 628347(діти до 4 років);

- центр соціально-психологічної реабілітації дітей області, вул.Ковпака,37 [вхід зі сторони Ковпака, а не з Курської - не плутати з дитячим будинком, що знаходиться за тією ж адресою], 0502100398 (діти від 5 до 18 років);

- центр матері та дитини, вул.Г.Кондратьєва,110, 0542781527, 0953002657 (жінки та немовлята);

- центр реінтеграції бездомних осіб, вул.Робітниче селище,14, 0542245305 (дорослі чоловіки та жінки).

3. Опрацьовуємо варіанти роботи в напрямку надання індивідуальної цільової допомоги окремим громадянам.

P.S. Беручи до уваги досвід 2016-2017 років, а також співвідношення кількості звернень "дайте речей" та "заберіть речі" протягом зимового періоду, все більше переконуюся, що значно корисніше давати людям вудку для риболовлі, ніж вже спійману рибу», - написав він на сторінці акції у Фейсбуці.

Тож відтепер контейнери, які раніше стояли у центрі Сум на вул. Кузнечній та вул. Інтернаціоналістів відправляться в тур областю.