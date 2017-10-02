Сумские теннисисты открыли сезон

В соревнованиях на кортах в городском парке им. Кожедуба приняли участие теннисисты из Сум, Шостки, Харькова и Тростянца.
По итогам встреч первое место заняли Лемишко Александр/Бондаренко Руслан, 2-е место - Галашан Валерий/Атаманчук Олег, 3-е - Погуляйло Александр/Загорулько Сергей.
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