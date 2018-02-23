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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:35102

«Сумчанка» продолжает уверенно лидировать в чемпионате Украины

26-29 апреля в Борисполе прошел третий тур чемпионата Украины по хоккею на траве среди женских команд.

МСК «Сумчанка», который уверенно лидирует в чемпионате, на этот раз обыграл хозяек поля «Колос» 1:0, землячек из «ИФК СумГПУ» 6:2 и Сборную Полтавской области 12:0. После 10 игр у чемпионок последних 10 лет 40 очков.

На втором месте идут сумские «физкультурницы» - 29 очков после 11 игр. На этот раз они проиграли «Колосу» 2:5, выиграли у полтавчанок 4:1 и сумского «Динамо» 7:0.

Третье место у бориспольчанок – 26 очков после 8 игр. Они обыграли полтачанок 4:1 и «динамовок» 9:0.

Полтавчанки четвертые – 18 очков после 11 игр. Они минимально обыграли «Динамо», которое на последнем месте с 11 очками после 10 игр.

Спорт «Сумчанка» Хоккей на траве
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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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