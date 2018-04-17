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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:10171

Пограничники обнаружили патроны травматического действия

В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Mitsubishi» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено патроны травматического действия.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в передних пассажирских дверях обнаружили 9 патронов травматического действия «Терен 12К» с эластичной картечью для ружья 12 калибра.

Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.

Право Патроны Пограничники
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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