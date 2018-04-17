Пограничники обнаружили патроны травматического действия В международном пункте пропуска для автомобильного сообщения «Великая Писаревка» во время проведения погранично-таможенного контроля автомобиля марки «Mitsubishi» украинской регистрации, на котором выезжал в Россию наш соотечественник, обнаружено патроны травматического действия.

Осматривая транспортное средство, пограничники совместно с таможенниками при помощи служебной собаки в передних пассажирских дверях обнаружили 9 патронов травматического действия «Терен 12К» с эластичной картечью для ружья 12 калибра. Сейчас обнаруженные патроны изъяты. На правонарушителя составлены административные материалы.