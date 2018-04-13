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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:0935

В пункте пропуска «Бачевск» у россиянина обнаружили старинный самовар

Самовар, изготовленный во второй половине XIX века, обнаружили пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск».

Вывезти из Украины старинный предмет автомобилем марки «Mitsubishi Pajero» российской регистрации пытался гражданин России.

Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди прочего обнаружил старинный самовар 1870 года изготовления.

Сейчас обнаруженный предмет, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят для проведения экспертизы. На водителя составлены соответствующие административные материалы.

Право Пограничники Самовар
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