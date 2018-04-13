В пункте пропуска «Бачевск» у россиянина обнаружили старинный самовар Самовар, изготовленный во второй половине XIX века, обнаружили пограничники Сумского отряда совместно с сотрудниками таможни в пункте пропуска «Бачевск».

Вывезти из Украины старинный предмет автомобилем марки «Mitsubishi Pajero» российской регистрации пытался гражданин России. Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди прочего обнаружил старинный самовар 1870 года изготовления. Сейчас обнаруженный предмет, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят для проведения экспертизы. На водителя составлены соответствующие административные материалы.