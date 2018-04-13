В пункте пропуска «Бачевск» у россиянина обнаружили старинный самовар

Вывезти из Украины старинный предмет автомобилем марки «Mitsubishi Pajero» российской регистрации пытался гражданин России.
Во время осмотра транспортного средства пограничный наряд в багажном отделении транспортного средства среди прочего обнаружил старинный самовар 1870 года изготовления.
Сейчас обнаруженный предмет, который вероятно представляет историческую и культурную ценность, изъят для проведения экспертизы. На водителя составлены соответствующие административные материалы.
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