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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Сумские вольники отличились в Эстонии

В конце апреля в г. Кохтла-Ярве (Эстония) состоялся Международный турнир по вольной борьбе.

В соревнованиях приняли участие около 250 юношей из 9 стран: Эстонии, Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Израиля, Беларуси, Украины и России. Украину представляли юные борцы из Сум (тренеры Сергей и Александр Скварча). Чемпионами стали юные сумские динамовцы Максим Козырь (весовая категория до 41 кг) и Вадим Пономаренко (68 кг). Бронзовую медаль завоевал Даниил Блидарь (62 кг). Стоит отметить, что Вадим Пономаренко одержал все свои четыре победы досрочно, а Максим и Данил в своих финалах за первое и третье место соответственно, положили своих противников из Эстонии и Латвии на лопатки.

Спорт Вольная борьба
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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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