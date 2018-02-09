Сумские вольники отличились в Эстонии

В соревнованиях приняли участие около 250 юношей из 9 стран: Эстонии, Польши, Литвы, Латвии, Финляндии, Израиля, Беларуси, Украины и России. Украину представляли юные борцы из Сум (тренеры Сергей и Александр Скварча). Чемпионами стали юные сумские динамовцы Максим Козырь (весовая категория до 41 кг) и Вадим Пономаренко (68 кг). Бронзовую медаль завоевал Даниил Блидарь (62 кг). Стоит отметить, что Вадим Пономаренко одержал все свои четыре победы досрочно, а Максим и Данил в своих финалах за первое и третье место соответственно, положили своих противников из Эстонии и Латвии на лопатки.
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