На Сумщине сгорели два дома За прошедшие сутки зафиксировано два возгорания жилых домов в городах Ахтырка и Кролевец.

В частности, в 11:27 в Службу спасения поступило сообщение, что по ул. О. Кобылянской в г. Ахтырка горит кровля частного жилого дома. На место происшествия направили дежурный караул 6-й государственной пожарно-спасательной части. По предварительным данным, женщина, убирая придомовую территорию, подожгла сухие сорняки, - как результат огонь перекинулся на дом. Пожар увидели соседи, когда огонь распространился на кровлю. Уже через 5 минут после вызова, спасатели прибыли на место происшествия, однако в этот момент пламя полностью охватило крышу здания. В 11:45 пожар удалось локализовать, в 12:15 ликвидировать. Огнем уничтожена кровля на площади 100 кв. м.

В этот же день, в 17:42, на линию экстренного вызова «101» поступила информация о пожаре в жилом доме по ул. Зелинского в г. Кролевец. Горела кровля на площади до 50 кв. м. Дежурному караулу 22-й государственной пожарно-спасательной части удалось локализовать пожар в 17:59, ликвидировать в 18:18 и не допустить распространения огня на весь дом. Пламенем уничтожена кровля на площади 50 кв. м.