Спасатели просят не сжигать сухостой

Прежде всего, нельзя разводить и оставлять костер в лесной зоне. Не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.
Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня!
Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».
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