Спасатели просят не сжигать сухостой Служба спасения настаивает на строгом соблюдении правил пожарной безопасности.

Прежде всего, нельзя разводить и оставлять костер в лесной зоне. Не следует выжигать сухую траву и мусор на приусадебных участках, разводить открытый огонь рядом с хозяйственными постройками, а также оставлять окурки и спички на сухой травянистой подстилке.

Помните, что сжигание сухостоя может повлечь тяжкие последствия, такие как разрушение плодородного слоя почвы, гибель животных, а также неконтролируемое распространение огня!

Если вы заметили возгорание в лесах, посадках и на открытых территориях, немедленно звоните по телефону «101».