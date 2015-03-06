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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:46142

Первомайские праздники на Сумщине прошли спокойно

В выходные и праздничные дни полиция области работала в усиленном режиме несения службы. Кроме того, что работники полиции обеспечивали охрану общественного порядка и безопасность граждан во время проведения праздничных, спортивных массовых мероприятий и во время проведения местных выборов в территориальной объединенной громаде, также они раскрывали преступления и выявляли правонарушения.

В последние выходные и праздничные дни на территории области охрану общественного порядка обеспечивали 700 сотрудников полиции, на улицах населенных пунктов и областного центра дежурили около 100 пеших и автомобильных патрулей, в том числе - и наряды из числа Управление полиции охраны и патрульной полиции Сумской области.

Силами полиции и совместных патрулей было обеспечено порядок во время массовых мероприятий по случаю проведения Дня труда, широкомасштабных развлекательных, спортивных и благотворительных акций, а также во время выборов главы и депутатов Андрияшевской объединенной территориальной громады (Роменский район).

«Чрезвычайных происшествий и грубых нарушений общественного порядка в местах массового скопления людей полиция не зарегистрировала, - комментирует временно исполняющий обязанности начальника ГУНП Олег Григоров. - Наряду с охраной общественного порядка и спокойствия, полиция работала над раскрытием и расследованием преступлений, выявлением правонарушений. За этот период были раскрыты 4 разбойных нападения, 10 краж личного имущества, 2 грабежа, 12 преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, 4 - незаконные завладения автотранспортными средствами и 2 факта незаконного хранения оружия».

Также полиция зарегистрировала 3 самоубийства, 2 несчастные случаи с летальным исходом и 4 дорожно-транспортных происшествия. По всем этим фактам сейчас проводятся соответствующие проверки для установления причин и обстоятельств произошедшего, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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