На Сумщине пограничники задержали нарушителей правил рыболовства

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль неподалеку от населенного пункта Константиновка, находящегося вблизи госграницы, на берегу реки Золотаревка с помощью прибора ночного видения обнаружил и задержал двух граждан Украины. Мужчины на резиновой лодке с использованием рыболовной сетки осуществляли незаконный лов рыбы и уже успели наловить около 5 кг рыбы.
За нарушение правил рыболовства на обоих местных жителей составлены административные материалы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. О данном факте пограничники сообщили сотрудников Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.
Кроме этого, компетентных правоохранительных органов направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.
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