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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:49194

На Сумщине пограничники задержали нарушителей правил рыболовства

Сегодня утром в Сумском районе пограничники отдела «Юнаковка» Сумского отряда в рамках проведения совместной специальной пограничной операции «Граница-2018», а также проведение мероприятий по запрету вылова водных биоресурсов в рыбохозяйственных водных объектах, за незаконный вылов рыбы задержали двух правонарушителей.

В ходе реализации заранее полученной от участкового инспектора пограничной службы информации о возможной противоправной деятельности, пограничный патруль неподалеку от населенного пункта Константиновка, находящегося вблизи госграницы, на берегу реки Золотаревка с помощью прибора ночного видения обнаружил и задержал двух граждан Украины. Мужчины на резиновой лодке с использованием рыболовной сетки осуществляли незаконный лов рыбы и уже успели наловить около 5 кг рыбы.

За нарушение правил рыболовства на обоих местных жителей составлены административные материалы по ч. 4 ст. 85 КУоАП. О данном факте пограничники сообщили сотрудников Управления государственного агентства рыбного хозяйства в Сумской области.

Кроме этого, компетентных правоохранительных органов направлено сообщение о противоправном деянии, содержащем признаки уголовного преступления, предусмотренного ст. 249 (незаконное занятие рыбным, звериным или другим водным добывающим промыслом) УК Украины.

Право Браконьерство Пограничники Рыболовство
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