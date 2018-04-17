Спасатели 4 раза ликвидировали пожары в хозяйственных постройках За минувшие сутки спасатели четыре раза ликвидировали пожары в хозяйственных постройках. Возгорания были зафиксированы в Сумском, Недригайловском, Кролевецком и Ахтырском районах.

Так в 14:38 в Службу спасения поступило сообщение о возгорании хозяйственной постройки в пер. Сумском в пгт Степановка Сумского района. О пожаре сообщил хозяин.

На место вызова было направлено дежурный караул Государственного пожарно-спасательного поста № 29 и отделение 1-й Государственной пожарно-спасательной части из областного центра. По предварительным данным, владелец домовладения сжигал сухую растительность на придомовой территории, - как результат пламя перекинулось на хозяйственную постройку, возникла угроза перекидывания огня на рядом расположенный жилой дом. Потратив 15 тонн воды в 15:50 пожар был локализован, а в 18:08 полностью ликвидирован. Для бесперебойной работы спасателей пожарные автомобили пришлось дозаправлять водой от водонапорной башни, расположенной на расстоянии 1 км от места пожара.

Всего к ликвидации возгорания были привлечены 2 единицы специальной техники и 8 человек личного состава, сообщает управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.