Полицейские Шостки задержали похитителя мопеда Ранее судимый за имущественные преступления житель пгт Воронеж соблазнился на оставленный возле магазина без присмотра чужой мопед.

Об исчезновении своего мопеда в полицию сообщил 26-летний житель пгт Ворониж Шосткинского района. Молодой человек рассказал: заходя в местный маркет, он оставил мототранспорт под стенами магазина, а, выйдя с покупками, обнаружил пропажу «Мустанга».

При проведении ряда розыскных мероприятий оперативники Шосткинского отдела полиции пересмотрели записи камер видеонаблюдения, расположенных вблизи места происшествия, и на одной из них нашли зафиксированный момент кражи мопеда.

«Через несколько часов наши сотрудники разыскали подозреваемого, - комментирует событие руководитель Шосткинского отдела полиции Валерий Строкач. - Им оказался 43-летний местный житель, который ранее уже имел судимости за совершение имущественных преступлений. Мужчину нашли и опросили. Он признается в содеянном, мотивируя свой поступок отсутствием денег».

По факту незаконного завладения транспортом открыто уголовное производство по признакам ч.1 ст. 289 УК Украины, ведутся соответствующие проверки на причастность подозреваемого к совершению других аналогичных преступлений на территории района и области. За совершенное ему грозит от 3 до 5 лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.