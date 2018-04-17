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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 12:48173

Сумчанин хранил дома гранату и пистолеты

Полицейские обнаружили в сумчанина предметы, похожие на гранату и пистолеты, а также устройство для употребления наркотического вещества.

1 мая, около 17 часов, в местный участок полиции поступило сообщение о мужчине, который по месту жительства может хранить запрещенные оборотом предметы и вещества. В квартиру многоэтажки на проспекте Михаила Лушпы сразу выехал экипаж патрульной полиции и следственно-оперативная группа.

С разрешения хозяйки квартиры полицейские зашли в помещение, где во время проведения поверхностной проверки сумки 20-летнего мужчины обнаружили гранату РГД-5 с запалом, два предмета, похожие на пистолет ФОРТ-12 и Макаров с признаками переработки, и устройство для употребления наркотического вещества. На место прибыли взрывотехники.

Сумчанина задержали, надев наручники, ведь он начал вести себя агрессивно.

Обнаруженные предметы изъяли следователи. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 263 (ношение, хранение, приобретение, изготовление, ремонт, передача или сбыт огнестрельного оружия (кроме гладкоствольного охотничьего), боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств без предусмотренного законом разрешения) УК, продолжаются следственные действия.

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