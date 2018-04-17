В Шостке подожгли жилой дом? В понедельник, 30 апреля, в Шостке по улице Первомайской горел частный жилой дом на двух хозяев.

Как сообщает 2-й Государственный пожарно-спасательный отряд Шосткинского горрайонного отдела Управления ГСЧС в Сумской области, сообщение о пожаре поступило в 5:30 часов.

На тушение были задействованы два пожарных автомобиля. В течение часа возгорание ликвидировали. Дом удалось спасти, но огонь уничтожил всю кровлю на площади до 40 кв. м., повредил до 20 кв. м. стены. Ущерб составил около 20 тыс. грн.

Вероятной причиной возгорания специалисты считают поджог одним из хозяев дома, пишет Шостка.info.