От времен славных казаков – до эры трансформеров: лагерь «Чайка» приглашает детей в удивительное путешествие на летних каникулах Оздоровительный детский центр «Чайка» полным ходом готовится к старту летней кампании-2018. Уже в середине июня лагерь, подведомственный ПАО «Сумское НПО», устроит на живописных барановских просторах удивительный мир приключений и ярких впечатлений, от которых юные гости заведения однозначно будут в восторге.

В этом искренне убежден директор детского центра Владимир Панченко, который вместе с высококлассной и суперкреативной командой воспитателей спланировали для прихотливых отдыхающих просто-таки феерическую оздоровительно-развлекательную программу.

«Чайка» стремится не только полностью соответствовать ожиданиям требовательного молодого поколения (что само по себе непростая задача), но и удивлять, вдохновлять, давать детям множество возможностей для самовыражения, – объясняет Владимир Михайлович. – В этом году мы объединили смены общим сюжетом, саккумулировав все самое интересное, чтобы показать маленьким гостям прошлое и настоящее Украины, а еще пофантазировали о том, каким будет ее будущее».

Собственно, дети, которые приедут в оздоровительный центр на первый заезд, запланированный на 12 июня – 2 июля, отправятся в славную казацкую эпоху. Во время второй смены, которая будет проходить в течение 5-25 июля, юные путешественники вернутся в наши дни – для них предусмотрен развлекательный марафон, получивший название «Право на власть». А вот на третьем заезде (28 июля – 17 августа) непоседливые гости лагеря заглянут в будущее, где окунутся в мир фантастических открытий и неподдельных радостных эмоций.

Все это будет сопровождаться непрерывным калейдоскопом тематических развлечений: оригинальными квестами, фестивалями, театрализованными шоу-программами, спортивными соревнованиями, зажигательными дискотеками, впечатляющими экскурсиями, встречами с интересными людьми. Словом, если дети желают провести каникулы весело и с пользой, то им прямиком в «Чайку».

В лагере ждут юных гостей в возрасте от 6 до 15 лет. Причем приглашение распространяется не только на ребятню сумских машиностроителей, традиционно отдыхающую в данном учреждении на льготных условиях, а и на детей всех желающих горожан. Каждая смена рассчитана на 21 день. За летний сезон «Чайка», которая входит в тройку лучших оздоровительных детских центров в Украине, планирует позаботиться о свыше 1200 юных отдыхающих.

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