В Сумах совершено разбойное нападение на полицейского Преступление было совершено 30 апреля около 2.30 ночи на ул. Прокофьева возле дома № 24.

Сотрудник полиции возвращался домой. Не дошел буквально 300 м, как сзади на него напали трое и начали бить по голове. По предварительным данным, у полицейского перелом челюсти, носа и сотрясение мозга.

Нападавшие отобрали у него личные вещи: ключи от квартиры, машины, часы, сумку, телефон, кошелек и скрылись с места преступления.

Потерпевший смог самостоятельно добраться домой и набрать 102. По телефону он описал автомобиль, на которым, предварительно, перемещались преступники (за несколько минут до нападения он обратил внимание на авто, которое следовало за ним). По данным, которые требуют уточнения, потерпевший - сотрудник подразделения киберполиции.

По описанию автомобиля, наряд патрульных остановил машину и задержал водителя, который в авто был сам. Задержанный - сумчанин 1989 г.р., ранее не судимый, официально нигде не работающий.

Личности двух других нападавших сейчас устанавливают. По данным пресс-секретаря прокуратуры Сумской области Натальи Науменко, задержанному огласили подозрение по ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины (разбой). Сегодня, 2 мая, прокурор направил ходатайство об избрании ему меры пресечения следственному судье Ковпак райсуда г. Сум. Прокуратура просит взять его под стражу без возможности залога.