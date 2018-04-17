«Сумы» принимают «Авангард» (трансляция)

Матч начнется в 14.00 на стадионе «Юбилейный». Для кого проводят игру в будний день средь бела дня, неизвестно. Посмотреть матч можно онлайн.
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