Полиция подвела итоги проведения месячника добровольной сдачи оружия на Сумщине За время проведения правоохранителями профилактических мероприятий жители области сдали в полицию в добровольном порядке около полутора тысяч единиц огнестрельного оружия, боеприпасов и других взрывоопасных предметов.

32 человека воспользовались действием месячника и были освобождены от уголовной ответственности за незаконное хранение оружия. В течение действия месячника полицейские приняли от населения региона 238 единиц огнестрельного оружия. Из них 14 единиц армейских и 29 охотничьих образцов нарезного оружия и 193 единицы гладкоствольного, из которых 34 - незарегистрированного. Также граждане сдали в полицию 1184 патрона. Кроме того, правоохранители изъяли из оборота 46 штук взрывчатых предметов, среди которых 14 снарядов, 21 мину, 8 гранат.