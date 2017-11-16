Подписанное осенью 2017 года трехстороннее соглашение о научном сотрудничестве между Институтом Цзи Ян Чжэцзянского Университета земледелия и лесного хозяйства, Китайско-Украинским научно-исследовательским Институтом «Life sciences» и Сумским национальным аграрным университетом дало возможность реализовать этот уникальный проект.

Украинско-китайское сотрудничество базируется на обмене научными достижениями. Так, ведется сотрудничество украинских ученых Института под руководством академика Сергея Мельничука, коллектива СНАУ под руководством академика Владимира Ладыки, преподавателей и ученых Института Цзи Ян Чжэцзянского Университета земледелия и лесного хозяйства под руководством проректора господина Ли.

Уже в июне этого года китайские студенты будут проходить стажировку в СНАУ. И это только начало. По результатам стажировки будут подготовлены соответствующие материалы в правительства Украины и Китая и реализован следующий этап проекта – обучение по принципу 2+2 и признание дипломов об образовании обоими государствами. Более того, в ближайшее время планируется создание международного научно-образовательного центра, филиал которого будет открыт в Украине.

Реализация международного проекта проходит при поддержке Генерального консула Украины в городе Шанхай Дмитрия Пономаренко, Посла КНР в Украине Ду Вэй, профильных министерств Украины и КНР, Национальной академии аграрных наук, администрации города Чжуцзи, в рамках международного Соглашения «О развитии украинского-китайского сотрудничества в области образования и науки», реализации стратегии развития двусторонних отношений между Украиной и Китаем «Один пояс – один путь».

Напомним, что с 2017 года Чжуцзи и Сумы являются городами-побратимами.