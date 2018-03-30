В Сумах бюджет заработал на «квадратных» метрах более 4 миллионов гривен С начала года в местный бюджет поступило 4,2 миллиона гривен налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка, - сообщают в Государственной налоговой инспекции в г.Сумы.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года бюджетные поступления выросли на полмиллиона гривен (на 15%). Наибольшую часть поступлений – 3,7 миллиона гривен обеспечили налогоплательщики - юридические лица. Граждане оплатили полмиллиона гривен. В территориальном разрезе наибольшие суммы за квадратные метры перечислили владельцы недвижимости Сум и Сумского района – 3,6 миллиона. Плательщики Белопольского и Краснопольского районов уплатили 0,4 и 0,2 миллиона соответственно. Специалисты инспекции напоминают, что налог на недвижимое имущество, отличное от земельного участка должны уплачивать физические и юридические лица, являющиеся собственниками объектов жилой и/или нежилой недвижимости.