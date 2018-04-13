Сумчан призывают делать прививки от кори По информации отдела здравоохранения, сейчас в Сумах зарегистрировано семь случаев заболевания корью.

Все среди взрослого населения. Во всех случаях корь подтверждена лабораторно.

Шесть человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы № 4.

Кроме этого, у двух детей выставлен диагноз корь клинически. Ожидается получение результатов ИФА на вирус кори.

Отдел здравоохранения призывает непривитых лиц или привитых однократно прививаться.