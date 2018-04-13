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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:123

Сумчан призывают делать прививки от кори

По информации отдела здравоохранения, сейчас в Сумах зарегистрировано семь случаев заболевания корью.

Все среди взрослого населения. Во всех случаях корь подтверждена лабораторно.

Шесть человек были госпитализированы в инфекционное отделение городской клинической больницы № 4.

Кроме этого, у двух детей выставлен диагноз корь клинически. Ожидается получение результатов ИФА на вирус кори.

Отдел здравоохранения призывает непривитых лиц или привитых однократно прививаться.

Общество Вакцинация Корь
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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