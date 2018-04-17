В Ахтырке похоронили погибшего бойца АТО 1 мая ахтырчане попрощались с военнослужащим Александром Александровичем Бондарем, который проходил службу в 53-й отдельной механизированной бригаде.

Александр Бондарь, 4.01.1993 года рождения был призван на военную службу в 184 учебный центр в 2016 году. После окончания учебного центра подписал контракт с военной частью А0536, где и проходил военную службу в должности старшего водителя инженерно-саперной роты. Неоднократно привлекался к выполнению боевых задач в зоне АТО. По службе характеризовался как дисциплинированный и ответственный военнослужащий. С честью и достоинством выполнял свой воинский долг по защите Украины, ее территориальной целостности и суверенитету в зоне проведения АТО. Погиб во время прохождения службы.

Церемония прощания прошла в доме, где он проживал, похоронили воина на Юрьевском кладбище, сообщает сайт Ахтырского горсовета.