В Ахтырке похоронили погибшего бойца АТО

Александр Бондарь, 4.01.1993 года рождения был призван на военную службу в 184 учебный центр в 2016 году. После окончания учебного центра подписал контракт с военной частью А0536, где и проходил военную службу в должности старшего водителя инженерно-саперной роты. Неоднократно привлекался к выполнению боевых задач в зоне АТО. По службе характеризовался как дисциплинированный и ответственный военнослужащий. С честью и достоинством выполнял свой воинский долг по защите Украины, ее территориальной целостности и суверенитету в зоне проведения АТО. Погиб во время прохождения службы.
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