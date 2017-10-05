Как детский парк «Сказка» изменится в 2018 году В текущем году на благоустройство парка «Сказка» направят около миллиона гривен.

Директор КП «Сумыкоммунинвест» Олег Левченко рассказал, чем будут радовать детей и их родителей в этом году. Прежде всего, он похвастался сакурами, 20 саженцев которых высадили прошлой осенью и которые сейчас украшают парк своим цветом.

Вместе с сакурами в детском парке прижились дубы и ивы. Порадуют детей и обновленным автодромом с новыми автомобилями, работы по которому продолжаются. Остальные аттракционы уже прошли проверку на безопасность и сейчас ждут юных посетителей.

Вместе с тем пока полным ходом идет строительство контактного фонтана. Открыть его планируют уже в середине лета. Что касается водоема, который также добавляет нарядности парку, Олег Левченко рассказал, что в дальнейшем планируют заключить договоры со специалистами, которые специализируются на водном хозяйстве. Последние должны помочь решить проблему с цветением озера в парке «Сказка».

Среди прочего в этом году в рамках партиципаторного бюджета на территории парка начнут строительство футбольного поля и бадминтонных кортов. Появятся они на месте демонтированной эстрады.

Проводят реконструкцию и помещения, в котором располагаются Муниципальный спортивный клуб «Сумчанка» и офис КП «Сумыкоммунинвест». Работы вынужденые, ведь в течение последних трех лет случались затекания, и спортсмены были вынуждены переодеваться на тренировку в достаточно некомфортных условиях.

Всего в этом году на благоустройство детского парка «Сказка» планируют направить из городского бюджета почти 1 млн гривен.