Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 16:01105

Фейковый банкир обманул доверчивую путивлянку на 8 тысяч

Псевдобанкир «помог» разблокировать банковскую карточку 59-летней путивлянки и за ее счет обогатился на немалую сумму денег.

В Путивльское отделение полиции обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей с неизвестного номера на мобильный поступил звонок от мужчины, который назвался банковским работником одного из известных банков и под предлогом разблокирования банковской карты обманул ее на восемь тысяч сто гривен.

«По словам заявительницы, женщина недавно оформила кредитную банковскую карточку и на всякий случай ее заблокировала, - комментирует Олег Кислый, и.о. начальника Путивльского отделение полиции. - Когда ей позвонил так называемый псевдобанкир и предложил восстановить ее действие для дальнейшего использования, она не удивилась и продолжила с ним разговор. По просьбе незнакомца она взяла свою и мужа пенсионные карточки и одну «кредитку», после чего подошла к ближайшему банкомату, сняла со счетов все возможные деньги и перечислила на предложенный злоумышленником счет. Но пообщавшись с родственниками, поняла, что разговаривала не с кем иным, как с аферистом, которому собственноручно отправила восемь тысяч сто гривен».

Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять так называемым работникам банка, которые предлагают осуществить любую банковскую операцию по телефону. Настоящие банкиры такого не делают, подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Мошенничество Путивль
view counter

По тематике

30.04.2018 14:38

Житель Путивля обокрал магазин, чтобы угостить приятелей коньяком

С полок магазина он украл 10 бутылок коньяка и сигареты и устроил застолье....

30.04.2018 14:35

Псевдобанкир обманул жителя Тростянца на 16 тысяч

Представившись сотрудником одного из банков Украины, злоумышленник, под предлогом продления срока действия банковской карты, узнал по ней секретную информацию и...

26.04.2018 17:12

Мошенники обманули 90-летнюю сумчанку на 11 тысяч

Поздно ночью, неизвестные злоумышленники, используя давнюю мошенническую схему по откупу от полиции за якобы совершенное преступление, добились того, что сумская...

26.04.2018 16:19

Жертвой интернет-мошенника стала жительница Шостки

Более 2000 гривен потеряла из-за излишней доверчивости 31-летняя жительница Шостки....

25.04.2018 10:21

В Шостке женщина стала жертвой телефонного афериста

В полицию с заявлением о мошенничестве обратилась 59-летняя жительница Шостки....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.