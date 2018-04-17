Фейковый банкир обманул доверчивую путивлянку на 8 тысяч

В Путивльское отделение полиции обратилась 59-летняя местная жительница. Она рассказала, что ей с неизвестного номера на мобильный поступил звонок от мужчины, который назвался банковским работником одного из известных банков и под предлогом разблокирования банковской карты обманул ее на восемь тысяч сто гривен.
«По словам заявительницы, женщина недавно оформила кредитную банковскую карточку и на всякий случай ее заблокировала, - комментирует Олег Кислый, и.о. начальника Путивльского отделение полиции. - Когда ей позвонил так называемый псевдобанкир и предложил восстановить ее действие для дальнейшего использования, она не удивилась и продолжила с ним разговор. По просьбе незнакомца она взяла свою и мужа пенсионные карточки и одну «кредитку», после чего подошла к ближайшему банкомату, сняла со счетов все возможные деньги и перечислила на предложенный злоумышленником счет. Но пообщавшись с родственниками, поняла, что разговаривала не с кем иным, как с аферистом, которому собственноручно отправила восемь тысяч сто гривен».
Сейчас в полиции по данному факту открыли уголовное производство по ч.1 ст.190 Уголовного кодекса Украины «Мошенничество», в рамках которого ведутся поиски злоумышленника. А правоохранители в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой, не доверять так называемым работникам банка, которые предлагают осуществить любую банковскую операцию по телефону. Настоящие банкиры такого не делают, подобные предложения поступают только от мошенников, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.
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