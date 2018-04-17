Шосткинец может сесть за найденный телефон В Шостке 36-летний мужчина нашел на улице мобильный телефон, потерянный подростком. Вместо того, чтобы вернуть его парню, который вместе с товарищами искал пропажу неподалеку, он забрал находку с собой, чтобы потом продать.

В полицию с сообщением о розыске утраченного мобильного телефона обратилась местная жительница. Женщина рассказала, что ее несовершеннолетний сын, возвращаясь домой, потерял на улице свое средство связи.

«В ходе проверки по этим сообщением полицейские установили, что телефон нашел ранее судимый 36-летний житель Шостки, - рассказывает Валерий Строкач, начальник Шосткинского отдела полиции. - И хотя последний отрицал свою причастность к найденной вещи, камера видеонаблюдения четко зафиксировала его действия и тот факт, что именно в этот момент подростки рядом с ним искали потерянную вещь».

Под действием неопровержимых доказательств мужчина признался и рассказал, что найденный мобильный продал, а деньги потратил на собственные нужды.

И хотя сегодня гаджет уже возвращен юному владельцу, в полиции по данному факту уже открыли уголовное производство по ч.2 ст.185 «Кража» Уголовного кодекса Украины. Мужчине грозит наказание в виде ареста на срок от трех до шести месяцев или ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.