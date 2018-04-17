«Сумы» обыграли «Авангард» Сегодня, 2 мая, в Сумах прошел матч 31 тура первенства Украины по футболу между ПФК «Сумы» и краматорским «Авангардом».

Игра, несмотря на жаркую погоду (в 2 часа дня в будний день!) вышла достаточно бескомпромиссной. Все началось с того, что приезжие футболисты посрамили местного болельщика, который на исходе 8 минут крикнул: «прессингуй, ребята, прессингуй — они играть не хотят»: на 13 минуте «Авангард» поймал хозяев, соорудив гол буквально из ничего. Это Никита Полюлях, который за минуту до этого получил предупреждение, быстро разыграл свободный удар пасом-черпачком в район штрафной. Там же Егор Демченко, опередив вратаря, покатил мяч в пустые ворота, пишет ua-football.com.

Хозяева отыгрались довольно быстро. На 16 минуте Николай Вечурко, оказавшись первым на подборе, решил выполнить силовой прострел. Мяч попал в Алексея Любова и рикошетом залетел в ворота «Авангарда».

Второй тайм оказался более интересным, где игровой инициативой владели обе команды. Сначала первым номером играли хозяева (к примеру, на 50 минуте Галенко метров с восьми пробил мимо дальней штанги), а затем, гости. Надо сказать, что на смену ролей прямым образом повлиял гол сумчан на 71 минуте, автором которого стал Тарас Дурай. Именно он ударом в касание замкнул дальнюю штангу после флангового навеса.

В целом, гости вполне могли увезти из Сум очки. Другое дело, что им так и не хватило везения в завершающей фазе атаки. Лишнее тому подтверждение — 76 минута, когда «Авангард» мог реально сравнять счет, однако мяч сначала предательски попал в штангу после удара непосредственно со штрафного удара в исполнении Алексея Лобова, а затем «свалился» с ноги Евгения Швыдкого, который уже готовился послать мяч в ворота хозяев.

"Сумы" - "Авангард" (Краматорск) 2:1

Голы: Дурай 70 - Демченко 15, Любов 16 (авт.)

"Сумы": Старущенко, Воронин, Циколия, Дурай, Галенко, Коваленко (Квасный 84), Галенков (Душин 72), Богачев, Луговой, Яворский, Вечурко

"Авангард": Солдатенко, Полюлях, Любов, Ульянов, В.Шарай, Воробей, Демченко (Кириенко 65), Иващенко, Моисеенко, Мирошник, Шершень (С.Шарай 88)

Предупреждения: Коваленко 59, Дурай 71, Луговой 78