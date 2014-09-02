Городские власти похвастались золотыми урнами 35 остановок общественного транспорта в Сумах оборудовали новыми урнами.

На остановках общественного транспорта в центральной части города установили 35 мусорных урн. Об этом сообщают в департаменте инфраструктуры города.

Здесь информируют, что с начала года 35 старых бетонных урн для мусора заменили на новые - металлические. Появились такие на остановках общественного транспорта на центральных улицах города ул. Героев Сумщины, ул. Петропавловской, ул. Ильинской, ул. Троицкой, ул. Г. Кондратьева, ул. Набережная р. Стрелка.

Цена одной мусорной урны составила 1700 гривен. В планах установка еще 30.

Напомним: о новых урнах говорили уже почти полгода, но директор департамента инфраструктуры Григорий Яременко все время кормил завтраками, обещая, что урны изготавливаются и появятся во второй половине апреля.