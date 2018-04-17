Ночью спасатели тушили пожар в гараже 2 мая в 00:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре гаража по 1 пер. Екатерины Зеленко в Ромнах.

Сообщение поступило от владельца домовладения, которому о пожаре сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 14 Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил кровлю гаража, существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Использовав 6,5 тонн воды, в 00:36 пожар был локализован, а в 1:24 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 24 кв. м, автомобиль и вещи домашнего обихода, повреждены стены на площади 24 кв. м.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 8 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.