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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:04101

Ночью спасатели тушили пожар в гараже

2 мая в 00:18 на линию экстренного вызова 101 поступило сообщение о пожаре гаража по 1 пер. Екатерины Зеленко в Ромнах.

Сообщение поступило от владельца домовладения, которому о пожаре сообщили соседи. На место происшествия был направлен дежурный караул 14 Государственной пожарно-спасательной части. На момент прибытия пожарных подразделений огонь уже полностью охватил кровлю гаража, существовала угроза дальнейшего распространения огня на рядом расположенный жилой дом. Использовав 6,5 тонн воды, в 00:36 пожар был локализован, а в 1:24 полностью ликвидирован. В результате пожара огнем уничтожена кровля на площади 24 кв. м, автомобиль и вещи домашнего обихода, повреждены стены на площади 24 кв. м.

Всего на тушение было привлечено 2 единицы специальной техники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области и 8 человек личного состава, сообщает Управление Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области.

Право Пожар Ромны
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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