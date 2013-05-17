Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 17:13177

В Сумах пропали несовершеннолетние вьетнамцы (фото)

Полиция разыскивает без вести пропавших несовершеннолетних.

Работники Сумского отдела полиции разыскивают двух юношей, уроженцев и жителей Вьетнама Фан Ван Чиеу, 2000 года рождения, и Ле По Занг, 2002 года рождения.

Юноши 1 мая т.г. в 18:10 самовольно оставили Сумской центр социально-психологической реабилитации детей области, и до настоящего времени их местонахождение остается неизвестным.

Ребятам на вид 16-17 лет, худощавого телосложения. Оба были одеты в черные спортивные костюмы, обутые в черные кроссовки.

Работники полиции областного центра разыскивают без вести пропавших юношей, и надеются на помощь общественности. И обращаются ко всем гражданам: не будьте равнодушными, оглянитесь, возможно, ребята находятся где-то рядом! Если вам известна какая-либо информация об их местонахождении, или вы видели их при передвижении транспортом, сообщите об этом по телефонам в Харькове: 66-72-04, 66-72-05, 095-189-06-52 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Фото
Право Пропали дети
view counter

По тематике

23.11.2016 14:31

На Сумщине ищут двух парней, сбежавших из медучреждения

Полиция разыскивает двух несовершеннолетних, которые сбежали из лечебного учреждения....

15.07.2013 16:29

Милиция нашла сбежавшую девушку аж в Симферополе

Пять дней понадобилось правоохранителям, чтобы найти без вести пропавшую 14-летнюю девушку, которая самовольно ушла из летнего лагеря отдыха на Сумщине....

11.07.2013 15:33

На Сумщине нашли уехавших детей

20 минут понадобилось милиционерам, чтобы найти и вернуть к родителям двух несовершеннолетних путешественников....

На Сумщине разыскивают ребенка (фото)
11.07.2013 08:51

На Сумщине разыскивают ребенка (фото)

К правоохранителям обратилось руководство Сумского центра социально-психологической реабилитации детей и сообщили, что из летнего лагеря отдыха в с. Волковцы Роменского...

17.05.2013 12:53

Пропавших детей нашли на Косовщине

Сутки понадобилась правоохранителям, чтобы найти пять мальчиков и двух девушек, которые самовольно оставили Сумской центр социально-психологической реабилитации детей области.... 4

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.