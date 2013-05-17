В Сумах пропали несовершеннолетние вьетнамцы (фото)

Работники Сумского отдела полиции разыскивают двух юношей, уроженцев и жителей Вьетнама Фан Ван Чиеу, 2000 года рождения, и Ле По Занг, 2002 года рождения.
Юноши 1 мая т.г. в 18:10 самовольно оставили Сумской центр социально-психологической реабилитации детей области, и до настоящего времени их местонахождение остается неизвестным.
Ребятам на вид 16-17 лет, худощавого телосложения. Оба были одеты в черные спортивные костюмы, обутые в черные кроссовки.
Работники полиции областного центра разыскивают без вести пропавших юношей, и надеются на помощь общественности. И обращаются ко всем гражданам: не будьте равнодушными, оглянитесь, возможно, ребята находятся где-то рядом! Если вам известна какая-либо информация об их местонахождении, или вы видели их при передвижении транспортом, сообщите об этом по телефонам в Харькове: 66-72-04, 66-72-05, 095-189-06-52 или 102, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.
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